小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】陳文茜反問 其他電視台都很自律嗎

陳文茜向NCC喊話：「歷史會記住你們的這一頁。中天新聞有特定立場，不夠自律，我同意。不過，其他電視台都很自律嗎？或許吧，他們的『自律』正好符合NCC服務的政治正確，正如當年的老三台。」

【2】政府秋冬防疫射3箭 12月1日上路

時序進入秋冬，全球新冠肺炎疫情上升，中央流行疫情指揮中心昨公布「秋冬防疫專案」，自12月起到明年2月28日，入境旅客皆需檢附3日內核酸檢測陰性證明、8大類場所強制戴口罩、醫療院所則要加強通報採檢。

【3】漫畫大師佛門落髮 3剪刀下轉身為釋延一 蔡志忠在少林寺出家了

漫畫大師蔡志忠在大陸少林寺出家了。17日上午9點，大陸河南嵩山少林寺在藏經閣為蔡志忠舉行剃度儀式，少林寺方丈釋永信為蔡志忠剃度，隨著永信大和尚3剪刀下去，三綹青絲瞬間飄落地面，之後，蔡志忠穿著僧袍，轉身成為佛門沙彌，法號「釋延一」。

【4】新北營養午新北市反制中央萊豬入關，18日市政會議公布學校營養午餐最新契約，除使用國產豬，萊劑更不能驗出，違者最高罰當日餐費總金額的4成、約215萬元。新北市長侯友宜表示，中央不公布SOP，地方只能自己來，「這不是宣示、是行動」，廠商不願參加，就別來新北提供營養午餐。餐混萊豬 可罰215萬

【5】李心潔首當監製拿2獎

2020金馬創投會議18日舉行閉幕暨頒獎典禮，場內最大星光莫過於金馬影后李心潔和金鐘視后林依晨。她們首次退居幕後，分別擔任監製及製片，其中李心潔與馬來西亞導演王禮霖的電影企畫《富都青年》，昨獲得「FPP前瞻視野獎」及「鏡文學潛力故事」，共約65萬元獎金，為電影注入第一桶金。

(中時新聞網)