中國大陸主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）於本月15日完成簽署，台灣卻被排除在外，長此以往台灣恐面臨產業空洞化。針對經濟部長王美花稱，RCEP對台灣影響不大，國民黨籍立委李德維痛批，民進黨根本是得了便宜還賣乖，想當年他們是怎麼抹黑攻擊ECFA的？如今證明，若非前總統馬英九簽訂了ECFA，今日又怎能緩解RCEP衝擊？李更直言：「那是因為馬前總統簽訂了ECFA啊！」

李德維昨日（17）在臉書發文，寫道：「昨天我在經濟委員會，針對東盟10國，外加中、日、韓、澳、紐等5國簽訂RCEP質詢了經濟部長王美花。而在我倆面對面之前，王部長已經強調了幾乎一整天，RCEP對我『影響不大』。」

李德維指出：「王部長的理由是，確實，原本中、日、韓彼此尚未簽訂FTA，如今因為RCEP大幅度降低了關稅，而在RCEP降稅清單出來前，我方就評估可能對鋼鐵、石化、機械，與紡織四大產業衝擊最大。但好在，四大產業中的一些具體品項，例如『立式加工機』，紡織品上游的『Nylon6』，都未被列入中國大陸的降稅清單中，所以『影響不大』。」

對此，李德維忍不住表示：「鄉親啊！那是因為馬前總統簽訂了ECFA啊！那是因為馬前總統簽訂了ECFA啊！那是因為馬前總統簽訂了ECFA啊！很重要，所以說三次！王部長之所以現在還能在立法院對著全國百姓公開宣稱RCEP『影響不大』，是因為這些產業，這些商品受惠於兩岸早先簽訂ECFA，已經降低了關稅，所以中國大陸對台灣降稅，對日、韓尚未降稅，台灣還有相對優勢。」

不僅如此，李德維強調：「但是這樣的優勢非常脆弱，如果未來中日，中韓FTA簽署完成，或是中國大陸取消ECFA，王部長還敢說『影響不大』？再回頭想想，民進黨當初是怎麼抹黑攻擊ECFA，甚至直到這兩天，還在瞎扯什麼『九二共識換不到RCEP』。」李更質疑：「到底誰在愛台灣？誰在礙台灣啊？」

(中時新聞網)