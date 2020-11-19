27歲的葉姓美語老師去年手持酒瓶在台北市萬華警分局前遭員警攔查，他不願配合飆罵警是「流氓」，一審依侮辱公務員罪處拘役20天，可易科罰金2萬元，但二審認定員警查證身分時非合法行使職務，且葉男不是故意出言侮辱對方，逆轉改判無罪確定。

檢方起訴指控，葉男在去年4月30日凌晨2點，因手持酒瓶、醉步蹣跚步行經北市桂林路與西園路1段交岔路口處，被龍山派出所鄭姓員警發現，鄭為避免他有自傷及傷人之虞而上前盤查，但他不願配合出示身分證明文件，竟妨害公務員及妨礙名譽。

葉男罵鄭姓員警「流氓」「就是你這種流氓」，鄭將他帶返派出所查證身分之際，他又說「你再給我胡說八道，你很噁心」，檢方認定他的言論貶損員警的人格與社會評價，涉犯對於公務員依法執行職務時當場侮辱罪及公然侮辱罪，將他起訴。

台北地方法院認為，葉男明知員警依法執行職務，僅因不滿對方查驗身分之舉，竟未管控自己情緒及謹言慎行，恣意以前揭言詞侮辱告訴人，蔑視國家公權力之行使，影響警察公務之執行，且犯後矢口否認犯行，將他判處拘役20天，可易科罰金。他不服提上訴。

台灣高等法院援引大法官解釋意旨，認定葉男酩酊大醉或傷人及自傷的情況，員警查證他的身分遭拒後，又強行將他帶回派出所，警方執法過程與《警察職權行使法》規定不符合，因非合法行使職務，葉男不構成對於公務員依法執行職務時當場侮辱罪。

此外，葉男只因持啤酒瓶行走於路上而遭員警不斷查證身分，深感莫名，且認對方查證身分於法無據，才情緒漸激動罵員警是流氓，他是不滿對方查證身分之舉才有這些言語，難認主觀上具有公然侮辱告訴人的故意，逆轉改判無罪確定。

(中時 )