「琉璃工房」創辦人、金馬獎最佳導演張毅，11月1日不幸撒手人寰，享壽69歲，妻子楊惠姍先前透過琉璃工房發表聲明，證實死訊。今（19日）一早，親屬為張毅舉辦家祭，其大體於台北市立第二殯儀館火化，與他相守近40年的楊惠珊也在事發後首度現身，即使戴著墨鏡及口罩，神態仍感哀戚。
張毅告別式在二殯至善二廳舉辦，7點開始前親屬陸續到場，而現場也儘可能維持低調，廳外並沒有顯示任何和張毅名字，並將靈堂大門拉上。張毅家屬也低調向媒體表示，由於楊惠珊這2天狀況不佳，希望外界不要打擾，並希望以20日的張毅追思會活動為主。禮儀社員工也表示不對外發言，但證實家屬採佛教儀式，為張毅送人生最後一程。
張毅大體約在8點轉往火化室，由20多位家屬親友送上最後一程。楊惠姍在至親的攙扶下，前往休息室等待火化完成。
張毅上月因動心臟手術後造成輸血感染，這2年不停進醫院，最終仍撒手人寰，與世長辭。《永遠沒有來不及的愛》追思紀念會則將在明（20日）上午10點於佛光山台北道場舉辦。
(中時 )
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