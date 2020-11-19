李明璇在韓國瑜文章下留言。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

針對《中天新聞台》換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）昨日（18）下午兩點由主委陳耀祥舉行記者會，說明審查結果為：駁回申請、不予換照。對此，前高雄市市長韓國瑜痛批「七個小矮人摧毀台灣新聞自由」，痛批此例一開，台灣再也沒有媒體敢監督政府。文章一日即獲得超過7.5萬個讚，前高雄市府市政顧問、有「最美主持人」之稱的李明璇更在下方留言：「11/22該上街頭了！」

韓國瑜昨日在臉書發文《七個小矮人摧毀台灣新聞自由》，寫道：「中天新聞關台，在我看來就是七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的『白雪公主』。NCC的七個委員，各個來自專業領域，有學者、有專家、有官員，但現在他們通通成了謀殺台灣新聞自由的兇手、成了埋葬台灣民主的劊子手！」

韓國瑜更指出：「此例一開，從此再也沒有媒體敢監督政府、發出不同聲音，臺灣人民四十年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由，被這七個小矮人毀於一旦，成了國際社會最大的笑話！」

文章一出，短短一日即獲得超過7.5萬個讚、1.3萬個留言與5000個讚，李明璇也在文章下留言：「11/22該上街頭了！」此則留言也獲得超過6100個讚，網友紛紛回應：「人民有選擇的自由，不論是大家口中的綠媒藍媒，大家可以拒看不看或看，現在連選擇都沒有了，近似民主正式落幕，從經國先生開放黨禁報禁至今，這些門會被一一關上，台灣的價值剩什麼？」「NCC關掉中天，人民11/22日上街團結裁員NCC7小矮人，人民有權不要不是中立的NCC」、「已沒有天理了，再也不能容忍下去了，國民黨的魂要起來戰爭這些魔鬼了，別再忍氣吞聲了」。

(中時新聞網)