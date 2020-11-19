家登(3680)公告與美商安堤格理斯公司（ENTEGRIS,INC.）就RSP光罩傳送盒及EUV POD等產品專利侵權案件達成和解授權。
家登精密與美商安堤格里斯公司(ENTEGRIS, INC.)已於台灣時間2020年11月18日簽訂保密之授權協議書。該授權協議書將解決家登公司與美商安堤格里斯公司間所有既存之法律訴訟及專利爭議。家登與安堤格里斯公司將依授權協議書約定，分別向法院及各機關進行後續法律程序。
此外，家登將取回免除假執行之擔保金9億7,887萬元以充實營運資金。展望未來，本次協議有助於未來雙方營運長遠正向發展，家登持續專注營運成長，致力服務全球半導體高階客戶。
家登與美商安堤格里斯公司(ENTEGRIS, INC.)簽訂之授權協議書中，因內容涉及當事人機密，依照授權協議書之約定，予以保密。家登,美商安堤格理斯,ENTEGRIS,專利侵權案,和解授權
(時報資訊)
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