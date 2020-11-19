金管會公布國銀海外分支機構最新獲利狀況，受新冠肺炎疫情衝擊金融市場波動加劇，以及國銀海外分行頻頻踩雷、增提備抵呆帳影響，2020年前三季稅前獲利354.77億元、年減達39.11％，衰退幅度較上半年34.16％擴大，但新南向18國的獲利表現則明顯兩極。

金管會統計，國銀前三季獲利前10強地區依序為香港202.87億元、中國大陸67.58億元、柬埔寨25.65億元、越南20.83億元、日本15.11億元、美國13.94億元、澳洲11.71億元、加拿大3.54億元、馬來西亞3.16億元、泰國1.87億元。

其中，僅中國大陸、柬埔寨、澳洲及馬來西亞成長，分別年增25.66％、22.43％、8.03％、61.22％，其他地區全數衰退，又以美國年減72.3％、日本年減69.68％、泰國年減40.06％、香港年減34.18％較高，加拿大及越南亦分別年減18.81％及15.67％。

觀察前10強地區排名變化，新加坡較去年同期大幅轉虧，自去年同期第5名直摔出榜，美國亦自第3名降至第6名。使得柬埔寨自第7名躍居第3名、越南自第6名升至第4名，馬來西亞及泰國亦分別自第15、13名分別升至第9、10名。

而新南向18國前三季稅前獲利55.73億元、年減44.04％，主要受到新加坡虧損6.75億元、菲律賓虧損5.75億元拖累，去年同期分別為獲利30.1億元、3.49億元，泰國獲利1.87億元、印尼獲利1.58億元，亦分別年減達40.06％、42.96％。

不過，新南向18國中各國表現兩極，柬埔寨前三季稅前獲利達25.65億元、年增22.43％，躍居獲利冠軍。以成長幅度觀察，則以寮國獲利1.52億元、年增達3.9倍最高，馬來西亞獲利3.16億元、緬甸獲利1.03億元，亦分別年增61.22％、60.94％。

(時報資訊)