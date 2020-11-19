精誠(6214)今年前3季稅後淨利年成長超過3成，每股盈餘5.35元，表現亮麗。總經理林隆奮表示，展望2021年，金融業、政府預算持續增加，且在國內疫情控制，內需零售、旅遊需求持續暢旺，明年營運表現不會比今年差，本業獲利會一直朝創新高邁進。

精誠今年已經展開多項關鍵行動計畫，包括投資推出整合AI、HPC、雲端及微服務等創新技術的管理平台，昨天也正式跟媒體見面。精誠推出整合AI、HPC(High Performance Computing)、雲端等高端技術的雲端服務品牌GARAOTUS，未來結合精誠深耕行業多年的服務能量與生態圈資源，初期鎖定日本、韓國、香港及新加坡等亞洲高度發展的國家與地區，協助基因工程等需大量且快速計算資源的醫療組織與政府機構加速研發計畫發展，未來也計劃將觸角深入北美等地區。目前已成功與香港研究機構以及台灣醫療組織合作，導入HPC服務。

精誠雲服務品牌GARAOTUS的靈魂人物薛聖傑，目前領導精誠智慧雲端策略發展事業部，2013年成立傑克斯德資訊科技，2019年該公司加入精誠，持續深耕台灣AI&Cloud市場，並以亞洲市場為發展腹地。

薛聖傑指出，GARAOTUS將軟體的技術發揮極致，再搭配國際優秀的硬體設備大廠，聯手開拓海外市場。他表示，目前未來世界面臨兩大問題，一是新病毒疫苗的快速研發，帶動生態醫療快速轉變；其二，天氣變遷，天然災害的防制，這些都需要大量的影像及數據分析的領域，更是一片新興藍海。

未來隨著基因組學愈趨進步，GARAOTUS攜手國內外醫療及研究機構，合作研發基因組學的解決方案，結合人工智慧、高速運算與生物學，並搭配數據分析，讓研究人員和科學家能及時分析大量數據，以期加快尋求疾病的治療方法，加速新藥的開發，努力解決現在人類正面臨的巨大考驗。

(時報資訊)