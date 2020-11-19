國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予中天新聞台換照，引發全台輿論的軒然大波，民進黨政府下定決心抹殺中天、扼殺言論自由的行為，讓國民黨主席江啟臣怒轟「民主要窒息了」，更問民進黨，對得起當年的民主前輩鄭南榕嗎？

江啟臣今(19)日受廣播節目採訪時提到，NCC昨天以7:0，七票壓倒性的決定不予中天換照，震撼全台，NCC做了如此重大的決定，如今卻仍未見任何一位政府高官對其做出回應，這是相當不尋常的，這麼嚴重的事件，總統不表態、院長不表態，更會造成下面的官員不敢表態、民眾也不敢表態，出現寒蟬效應，而這也將達成民進黨想做的，「限制言論自由」。

江啟臣說，NCC應說明無法換照的理由為何，否則難以說服國人這樣的決議沒有政治力的介入。國民黨更擔憂NCC的決定將引發寒蟬效應，強烈衝擊國內新聞環境的自由；有線電視新聞台頻譜安排應該考量國內輿論的平衡，拒絕政治光譜單一化。

(中時新聞網)