不少坊間的餐飲業者都會發印傳單，為自己的店家做宣傳。不過，有一名朱姓女網友表示，在收發信箱時，赫然發現裡頭多了一張手寫信，仔細一看才發現是店家的宣傳，而這一筆一畫怎麼看都像是個孩子的筆跡，讓她看了好感動，並問及「大家會不會想去嘗試看看呢？」

朱小姐18日於地方臉書社團《愛心莊我是新莊人》分享表示，一如往常地收發信箱，卻赫然發現裡頭多了一張手寫字條，上頭用藍色原子筆寫下「歡迎大家都來吃麵小菜，歡迎你有時間可以常常來吃麵小菜，麵小菜非常好吃。」隨後附上營業時間及地址，更詳細坦述周邊的店家位置。

據《三立新聞網》報導，由於傳單與一般大眾既定的樣子不太一樣，讓朱小姐表示收到當下相當感動，更表示之前已有光顧此麵攤，但這樣的傳單還是第一次見，不確定周邊鄰居是否也有收到，她也在貼文留言處指出「感覺不去吃對不起老闆！我一定要問老闆這封信是誰寫的！太厲害了。」

有網友將地點貼在留言處。（圖／翻攝自愛新莊我是莊人）

朱小姐在社團分享的照片曝光後，不少網友看了也感受到店家滿滿的誠意，更有人相揪朋友一起去吃麵，「本來不會，但看到這張誠意滿滿的傳單會去吃，已儲存週末去吃」、「會喔，必須給人機會」、「這好不好吃都不是重點了⋯」；也有不少網友看字跡認為出於孩子之手「會耶，感覺是小朋友寫的自家推薦函」、「真的會去看看，這小鬼太可愛了」，一封手寫傳單，意外引發熱烈討論及網友糾團吃麵，可見手寫的溫度最能表露真情。

(中時新聞網)