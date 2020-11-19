中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）決議「不予換照」，引發摧毀台灣新聞自由爭議。對此，資深媒體人李艷秋笑了，NCC關中天主要理由是中天老闆蔡衍明介入新聞台製播。那她要請問NCC，請列出現在有哪個電視台老闆有誰不介入新聞政策？李艷秋更無奈表示，媒體以前是黨政軍，現在還是黨政軍；以前蔣介石，現在蔡英文。

李艷秋在臉書發文表示，看到NCC關掉中天新聞台的主要理由是：中天老闆蔡衍明介入新聞台製播。她笑了，笑中帶淚。李艷秋更列舉3點詢問NCC。首先請問，現在的電視台老闆，有誰不介入新聞政策？可不可以正面表列出來給大家瞻仰一下？

李艷秋更問NCC，媒體老闆有沒有介入新聞內容，是不是成為換照的統一標準？三立、民視、年代、TVBS換照，都必須向大眾展示證據，老闆們有沒有要求新聞怎麼播？有沒有在總統大選時選邊站？有沒有挾媒體權勢介入政黨運作？甚至在政黨內成為可呼風喚雨的派系？都該比照中天，齊一審查標準。真的很想看蔡衍明之於中天、林崑海之於三立，介入的情況在NCC眼中有何差別？敬告委員們，你們都頂著學者的頭銜，千萬不要到時候跟政客一樣搞雙標喔！

另一個關台的主因，李艷秋指出，「蔡衍明還派非中天的人，直接間接介入新聞台，新聞部主管都沒有提出異議，自律及內控機制都沒有對此作出檢討反省」。意思就是當蔡衍明和他指派的白手套染指新聞部時，主管們都沒有挺身而出表示反對，多麼沒有道德勇氣啊！你們為什麼低頭臣服於老闆淫威？應該不顧飯碗，給他當頭棒喝啊！沒做到這一點，所以懲罰你們，讓你們沒工作。

李艷秋感概，所以NCC是要求在新聞台工作的人，只要看到老闆介入，就要犯顏直諫，公開批判；NCC也鼓勵吹哨者，截圖舉發老闆，讓NCC有證據關台。可是請問NCC，你們給小編和小記靠嗎？當他們冒著被開除或關台的危險，也要伸張正義的時候，你們是幫他們介紹工作？還是保護他們不被開除？

李艷秋最後無奈表示，媒體以前是黨政軍，現在還是黨政軍；以前政黨管，現在商人管；以前文工會，現在NCC；以前蔣介石，現在，蔡英文。

(中時新聞網)