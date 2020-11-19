匯集全國新創產業動能的「2020 Meet Taipei創新創業嘉年華」 今天在台北花博爭豔館登場，現場免費入場。其中好食好事基金會帶著參與加速器的寬泰食品、蟲小道大等6個食農新創團隊參展，參觀民眾可吃到義式番茄「植物肉醬」千層麵，依活動辦法蒐集參展攤位印章並上網留言，還能獲得限量手提帆布袋。

民眾於2020 Meet Taipei現場蒐集好食好事攤位印章並上網留言，便能獲得限量手提帆布袋。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助人代表魏應充先生於2017年6月捐助成立，主要以扶植台灣飲食與農業創新，達到「處處有好食」的終極目標。為促進食農產業發展，基金會前年啟動台灣第1個食農加速器——「好食好事加速器種子計畫」，每年提供10個新創團隊專業師資與輔導課程，希望以國際與創新思維，來扶植這些新創團隊找到更多利基。

根據全球知名食農新創權威媒體《Agfunder》報告，今年上半年全球食農新創的總募資金額累積達已到88億美元，食農新創發展前景可期，好食好事加速器特別在這場創新創業嘉年華中，規畫「食農主題專館」，歷年參與加速器計畫的6個優質食農新創團隊「明谷農業生技」、「幸福良食」、「格園社會企業」、「源天然農業」、「寬泰食品」、「蟲小道大」也共同參展，在專區協助解答民眾對食農新創產業的各項疑問。

好食好事基金會也在現場規畫「認識台灣優質食農新創團隊：集章送好禮」活動，民眾前往好食好事加速器食農新創專館索取蓋章卡，於專館內集滿六個食農新創攤位印章，並於「好食好事官方臉書粉絲頁留言」即可獲得好食好事限量手提帆布袋一個，數量有限送完為止。另外，寬泰食品也將提供義式番茄植物肉醬千層麵，供參展民眾試吃。

(中時新聞網)