小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(19日）財經重點。

【1】史上新高 台股市值 進逼46兆

台股漲勢不停歇，18日再度上演火箭升空行情，指數大漲180點，以13,773點續創歷史新高，由台積電、聯發科等權值股領銜登高，帶動上市櫃市值「步步高升」，整體規模達到45.95兆元，距離46兆元整數大關已近在咫尺。

【2】裕隆三寶 今年獲利大復活

兩岸車市在疫情趨緩後出現飆增榮景，裕隆集團18日上修今年市場預估與自家業績目標！而裕隆三寶甩開發展自主品牌汽車事業的包袱後，今年獲利跨步，裕隆全年確定重返獲利，考慮加碼配息回饋股東。

【3】中天新聞台遭撤照 中天：台灣一言堂時代來臨

NCC於18日做出駁回中天新聞台申請衛星廣播電視事業執照換發處分，七位委員一面倒全數不予同意中天換照，在國內引發相當大的爭議與反彈。中天新聞隨即發出聲明，譴責「政府關掉中天新聞是叫中天閉嘴」，是一場政治裁定、政治判決，也宣告台灣一言堂時代來臨，是解嚴以來台灣民主最黑暗的一天，台灣已走上獨裁政治。

【4】挖礦潮蠢動 台板卡廠紅了

加密貨幣近期幣值再提升，比特幣18日更一舉漲破1.7萬美元，大陸礦工蠢蠢欲動，尤其近日超微AMD第一波顯卡新品RX6800系列上市在即，加上輝達的RTX 3060 Ti也不斷有新貨消息傳出，拉抬台系板卡廠股價幾乎全面翻紅，其中撼訊、青雲及麗臺等更皆亮燈攻上漲停。

【5】輝瑞疫苗趕進度 最快12月在美施打

輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech周三宣布，雙方共同研發的新冠肺炎疫苗功效達到95％，超越先前公布的90％，將在「未來幾天內」向美國政府申請緊急使用授權，順利的話12月美國就可施打疫苗。

(中時新聞網)