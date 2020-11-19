20201117中天新聞 一口氣拔20顆牙！ 女返家昏迷猝死 家屬求真相

嘉義縣34歲鄭姓女子到嘉義基督教醫院進行拔牙手術，拔掉20顆牙後隔天陷入昏迷，經搶救9天無效後拔管。而鄭女的表姊則出面指控院方，並表示鄭女父親完全「不識字」，簽手術同意書時院方更未解釋確切拔幾顆牙，就讓他簽下同意書。

鄭女表姐指出，表妹領有身障手冊，雖有智能障礙，但正常言語表達沒問題，10月30日舅舅帶表妹到一般牙醫診所就診，因表妹蛀牙過多便轉診到嘉基，當天主治醫生表示要安排開刀，有說要拔很多顆，但直到4日手術完，醫生把20顆牙交給舅舅，家屬才知道一次被拔掉20顆。

表姊透露，表妹術後因麻醉未退而躺在床上昏昏沉沉，5日上午舅舅要煮湯給她喝，才發現她早已斷氣，送到大林慈濟醫院急救，勉強以儀器維持生命跡象，經家屬同意後在13日拔管。

18日檢警會同法醫對遺體進行解剖，初判死因為右側肺部吸入性肺炎，目前已將檢體送驗，確切死因需待一個月後檢驗報告出爐，目前並無法判定與拔牙手術有關。

鄭女表姊接受《ETtoday新聞雲》訪問時怒控，院方讓舅舅簽手術同意書時，根本未解釋清楚確切拔幾顆牙齒，就讓不識字的舅舅簽下手術同意書與麻醉單，直到術後家屬才得知拔除部位及數量。

而嘉基醫務秘書許國忠曾表示，在手術前都有充分達到知情同意，並告知病人父親可能會拔到將近18顆齒；17日公布的聲明稿中也強調術前有先和家屬討論。

(中時新聞網)