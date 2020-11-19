美股早盤在輝瑞傳出新冠疫苗最終結果傳出保護效力達95%的利多一度上漲，但在疫情持續增溫，紐約市長宣布紐約市公立學校將轉為線上教學，以遏制新冠病毒病例明顯增加，美股聞訊下跌，終場美股四大指數均呈現下跌，漲跌幅介於-0.72%至-1.16%，其中費半指數跌幅最小，台積電ADR上漲1.27%，聯電ADR下跌0.53%。

量價及技術面：

（1）、量能：價漲量縮，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為13,500點附近，上檔壓力為14,000點附近。

（3）、技術指標：日KD持續在80以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

周三櫃買指數上漲0.97%，收在169.98點。短線支撐為165點附近，壓力為173點附近。

觀盤重點，本周台股在外資持續買進權值股推升指數持續走揚，不過美股科技股本周皆未再創新高，因此我們認為短線上在台指期結算後，投資人仍須留意外資後續進出動向。選股佈局上，建議採分散各類股佈局。選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需股等。

(時報資訊)