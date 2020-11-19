受惠於摺疊產品需求湧現，奇鋐科技(3017)旗下小金雞—富世達(6805)前10月合併營收為17.4億元，年成長162.36%，公司預計於11月20日登錄興櫃。

富世達主要產品為摺疊手機、NB、平板電腦之轉軸零件，公司積極從事柔性屏轉軸等技術研發，具有多項內、外摺轉軸技術，擁有之商標及專利權超過400件，為全世界軸承廠中少數能同時量產出內、外摺商品的廠商。

近期柔性屏面板及轉軸技術已成功突破進入手機應用，2019年三星及華為相繼發表旗下摺疊手機，而OPPO、英特爾、微軟、LG、聯想等科技大廠也陸續申請摺疊螢幕產品的相關專利，蘋果亦申請多項面板、結構相關摺疊裝置專利；2020年三星、華為及Motorola陸續推出摺疊手機新機種，皆成功創造話題，市場反應熱烈。

根據研究機構Strategy Analytics發佈的最新報告指出，全球可摺疊智慧手機的出貨量，將從2019年的不足100萬支，在2025年迅速增長達到1億支。另根據 Witsview(睿智顯示研調)報告顯示，2019年摺疊式手機占智慧型手機市場滲透率約為0.1%，預估2021年摺疊手機滲透率將有望突破1%，甚至將於2022年加速攀升至3.4%；未來在柔性屏面板及特殊軸承技術創新突破下，電子產品應用將更加多元，各式應用將不斷推陳出新，可望帶動特殊軸承市場的持續成長。

富世達表示，因應3C產品之快速發展，市場需開發生產更精密、更輕便、更耐磨的轉軸產品，朝著輕薄化電腦、360度旋轉電腦、智慧型手機及平板等柔性屏轉軸之方向進行，富世達已具有量產折疊機專用軸承的能力，不同於傳統軸承，柔性屏軸承需要與柔性屏幕完美連接，必須克服摺疊多次可能造成螢幕碎裂、顯示器故障等問題，相較於筆電軸承，折疊的軸承需要承受更多次的彎折，因此可靠度相當重要，無論是用料、良率或者設計難度，都較筆電軸承高許多，利潤也更好，在經營團隊領導與研發技術持續精進下，以利基型產品出發，已成功奪下手機市場國際領導品牌訂單，客戶涵蓋不少知名電腦、手機廠。

隨著摺疊技術應用日益廣泛，富世達業績快速成長，今年前3季稅後盈餘為1.13億元，每股盈餘達3.66元，累計前10月合併營收為17.4億元，年成長162.36%；未來公司將持續開發更輕薄的轉軸，加速柔性屏、雙屏、特殊轉軸等機構整合與技術能力，爭取知名國際大廠訂單，以特殊軸承技術推升公司業績成長。

(時報資訊)