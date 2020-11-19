綜藝天王吳宗憲，昨天驚傳南下錄製節目《綜藝玩很大》時，不慎騎車摔傷，緊急暫停錄影送醫檢查，據悉傷勢有些嚴重，已在當地醫院做初步包紮，預計返回台北後會前往醫院做進一步檢查，根據工作人員透露當下吳宗憲還表示沒事，直到錄影半小時後驚覺不妥，才趕緊送醫治療。

根據《ETtoday星光雲》報導，工作人員還原事發經過，當時吳宗憲與安心亞分別騎腳踏車闖關，卻在過程中不慎摔車，導致四肢嚴重擦傷，但為了能讓節目順利錄製，吳宗憲表示傷勢暫無大礙，僅做簡單傷口處理和包紮後，便繼續錄製未完成的進度，直到半小時後才在工作人員陪同下，驅車前往診所包紮傷口，而其他來賓也在收工後，前往高鐵站與吳宗憲會合北上。

KID上傳吳宗憲傷勢照。（圖／circuskidd IG）

林柏昇稍早在Instagram上傳吳宗憲四肢包紮紗布的照片，吳宗憲面對記者傳訊息詢問傷勢，他表示：「有一點嚴重，但是OK了，已經快到台北了。回家好好休息，明天再去腦部斷層。放心沒事」但粉絲看到此怵目驚心的照片，仍是對他的傷勢感到擔憂。

而吳宗憲事後也在臉書表示都是小傷而已，左邊屁股腫得褲子穿不下，是最嚴重的地方，也是不能給大家看的地方，接著更搞笑表示：「綜藝玩很大！全部玩真的！爽快啦」，看來傷勢並無大礙。

(中時新聞網)