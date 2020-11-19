沒想到才拿上季總冠軍的33歲老將丹尼格林，如今竟然又被交易了！根據《ESPN》在19日率先爆料，雷霆用丹尼格林與弗格森，去跟七六人換回荷福德與2025年首輪籤、今年第34順位選秀權，這是丹尼格林一周內第2次被交易。

儘管如同丹尼格林預期自己將被湖人交易，這名在今年總冠軍賽一度遭到湖人球迷酸爆的老將，先前才被湖人交易到雷霆換回薛洛德，如今又被雷霆丟到七六人，換跟班西蒙斯、恩比德等年輕好手合作，只能說NBA就是一門現實生意。

34歲前鋒荷福德去年夏天才跟七六人簽下4年1.09億美元的高薪合約，沒想到他在七六人表現不如預期優異，上季場均才拿11.9分、6.8籃板與4.0助攻，也讓七六人相當後悔把他從塞爾提克挖來，如今當作交易籌碼換去雷霆並不意外。

在雷霆與七六人這筆交易當中，七六人也把2014年第52順位選上的塞爾維亞籍後衛米齊奇簽約權送給雷霆，現年26歲的他，被譽為當今歐洲最頂級後衛之一，只是他何時會跟雷霆簽約，目前恐怕還不確定，看來七六人卻是等不下去了。

(中時 )