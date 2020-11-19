中共中央機關報《人民日報》海外版19日發表署名「俞曉」文章〈蘇貞昌惡貫滿盈難逃歷史審判〉，以極盡嚴厲字眼，嚴詞點名批判，指出俗話說，「別看今日鬧得歡，小心日後拉清單」。對於興風作浪的台獨分子，算總帳的日子怕是不遠了。

文章細數，台大法律系畢業、律師出身的蘇貞昌，卻總是背棄事實理據，破壞兩岸關係、損害民眾福祉，此其罪一也。炒作「恐中仇中」氣氛、離間兩岸骨肉天親，此其罪二也。勾結外部勢力謀「獨」挑釁、妄圖綁架台灣社會，此其罪三也。樁樁件件，都難逃歷史的審判。

文章引述香港《大公報》報導，大陸正研究制定台獨頑固分子清單，對有涉「獨」謀「獨」惡劣言行的頑固分子及其金主等主要支持者採取嚴厲措施，包括依據《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。

文章指，隨著2016年民進黨二度上台，台獨勢力愈發有恃無恐，瘋狂煽動「反中仇中」氣氛，頻購軍火企圖為台獨護航，與外部勢力加緊勾連、不斷挑釁，甚至妄圖通過「修憲」「公投」來推動「法理台獨」，屢屢挑戰大陸的底線，將兩岸關係推到危險的邊緣。

文章點名指蘇貞昌謀「獨」劣跡斑斑，在回應港媒報導時要「守住台灣保護人民，不屈於威武」。台灣民眾並不買帳，嘲笑其「騙完神明騙人民」。蘇貞昌曾神前起誓不參選第三次，轉頭就背棄承諾。因蘇貞昌撒謊成性，有人以「蘇式謊言」直指其言之無恥。

文章說，在主掌行政伊始，蘇貞昌便造謠扯謊，「大陸不做非洲豬瘟防疫，還讓死豬漂來台灣。」自新冠肺炎疫情發生以來，他更全無下限地「以疫謀獨」，故意使用「武漢肺炎」稱呼，造謠大陸「隱瞞疫情」「卡關滯鄂台胞」。

文章指責，在大陸防疫最緊要關頭，蘇貞昌嚴禁口罩出口，隔岸觀火。一再阻撓上千名滯鄂台胞回家，乃至將其列入「註記管制名單」搞全面封堵。還百般設限，致使陸生返校報到無路、陸配及其子女歸家團圓無門。

文章表示，蘇貞昌全面配合美國將疫情甩鍋大陸的策略，一意孤行地「聯美抗中」，不斷挑釁大陸。蘇貞昌台獨調門一再升高。大陸紀念抗美援朝70周年，蘇貞昌妄稱「不要用戰爭來威脅台灣人民」。他藉美國公布《中國軍力評估報告》攻擊大陸，再次暴露其頑固謀「獨」本質。

文章認為，他還把黑手伸向兩岸民間交流，要求盤查各大專院校在兩岸學術交流中是否涉及「一中」，大搞「綠色恐怖」。近來立法院企圖以「修憲」來推動「法理台獨」，蘇貞昌又糾集綠營「打氣」、幫腔。

文章「起底」指，蘇貞昌既屬民進黨初創成員，又被列入「四大天王」，早在馬英九執政時便狂言「台灣早已是主權獨立的國家」，還在擔任民進黨主席時恢復設置「中國事務部」，暗示兩岸是「國與國」關係。

(中時 )