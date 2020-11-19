【氣象】秋老虎發威！ 水氣減少 各地高溫上看30度

秋老虎的日子到明天(20日)上半天結束！氣象局表示，周五鋒面通過臺灣北部海面，加上東北風稍增強，周六至下周二（21日至25日）北臺灣天氣轉涼，其他地區早晚也涼，周五晚間到周六東半部及北部降雨機率提升，其中基隆北海岸、大臺北山區、東半部、恆春半島有局部較大雨勢。

氣象局指出，這波降溫分成兩階段，冷空氣主要影響桃園以北及宜蘭地區，高溫在周六從32度降至26、27度，其中周日東北風再增強，下周一、二又會降到24至26度，最低溫下探20度，花東也會感受到降溫。下雨則是周五晚間到周六，基隆北海岸、大臺北山區、東半部及恆春半島留意可能出現局部較大雨勢。

氣象局說，這波降溫中南部地區受到東北風影響較小，還是可以來到28、29度，下周三(25日)回溫，下周四到下周六(26日至28日)又有冷空氣南下，北部及東北部天氣轉涼，東半部及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

(中時新聞網)