肺癌長年佔據國人癌症死因首位，且新診斷得肺癌人數年年攀升。過去認為肺癌是癮君子的癌症，然而台灣最新研究已證實9成肺癌女性不吸菸，並且利用低劑量肺部電腦斷層（LDCT）檢查有肺癌家族史的女性受檢者，篩出率高達3.3％，國健署計畫將在四癌篩檢再補助高危險群做LDCT。

國健署和台灣肺癌學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國放射線醫學會和台灣胸腔外科醫學會共同發表《低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢》手冊醫療版，台大醫學院教授楊泮池說，肺癌長期占據國人癌症死因第1名，主因是超過6成肺癌病人確診時已是晚期，且國人肺癌患者中多數沒有吸菸習慣，這和過去肺癌一定與吸菸有關的刻板印象不同。

台灣肺癌學會理事長陳育民指出，低劑量電腦斷層是目前唯一有實證、可早期發現肺癌的篩檢方式，衛福部和17家醫院醫界合作用低劑量電腦斷層篩檢研究，找出侵襲性肺癌檢出率為2.19％，且其中94.7％是第一期肺癌，篩出早期肺癌比例遠高於美國和歐洲，顯示LDCT能夠有效查出肺癌病灶。

低劑量電腦斷層是目前唯一有實證、可早期發現肺癌的篩檢方式。(圖/康健雜誌提供、陳德信攝)

台大醫院新竹生醫園區分院院長余忠仁強調，肺癌高危險族群包括吸菸者和有肺癌家族史的人。研究發現，若一等親內有人曾罹患肺癌，肺癌篩出率為3.3%，比一般人的2.6%高，建議有肺癌家族史的民眾，應定期做LDCT，避免錯失最佳治療時機。

國健署長王英偉則表示，目前國家補助四癌篩檢，免費提供符合條件民眾做乳癌、子宮頸癌、大腸直腸癌以及口腔癌檢查，而肺癌的標準化死亡率居癌症首位已長達10年之久，醫界多年來一直希望癌篩能加入LDCT找出肺癌。

經過長年討論後，國健署正在評估針對肺癌的高風險族群也提供篩檢補助，最快預計明年6月上路，初期會以老菸槍、家族病史（一等親）等高風險族群先做，採部分補助方式，但經濟弱勢族群則會全額補助。

王英偉表示，現行的四癌篩檢已出現「會來檢查的都是同一批人」的現象，政府資源有限，未來應該朝精準醫療，找出最需要篩查的人，因此明年也將針對各癌症篩檢的頻率、型態，重新分配並且爭取更多經費，以利納入肺癌篩檢計劃。

「台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」建議應篩檢族群：

1.年齡介於50～80歲，抽菸史超過30包年，目前仍在抽菸或戒菸時間尚未超過15年的民眾，證據顯示可以接受低劑量電腦斷層以篩檢肺癌。尤其以60～75歲者，最具成本效益。

2.具有肺癌家族史的民眾，建議接受低劑量電腦斷層作為肺癌篩檢。

想要做、準備做LDCT前，也應知道這項檢查的風險。《低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢》手冊指出，LDCT能有效篩查出肺癌，降低晚期肺癌比例和死亡率等利益，但也可能衍生過度診斷、偽陽性或偽陰性、輻射線暴露及心理壓力等風險，建議高風險族群應先諮詢醫師，理解LDCT檢查的利弊後，再做檢查。

(中時新聞網)