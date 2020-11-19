35歲女星何蓓蓓最近趕拍本土劇《多情城市》，她接受媒體專訪，透露因尬戲壓力大，先前生理期連來14天，且天天量多到血崩的境界，讓她多次躲在廁所痛哭，擔心身體出狀況，晚上睡前用夜用加長型還不夠，只好出動成人紙尿褲，幸好現在沒事。

何蓓蓓近日在《多情城市》中飾演「劉加純」一角，跟Gino飾演的「李文章」扮演甜蜜夫妻，得到不少粉絲喜愛，先前兩人還攜手參加《幸福保衛戰》挑戰默契，Gino則說看過節目仍擔心自己的恐高症，只能強迫自己入戲，用「老公」這個角色克服難關。

何蓓蓓最近因《多情城市》人氣急升。（圖／翻攝自何蓓蓓臉書）

何蓓蓓和Gino從歡喜冤家到生子結婚，都深受觀眾喜愛，更有觀眾太入戲，為兩位創立粉絲團，讓何蓓蓓又驚又喜，雖獲得不少人氣，但戲外何蓓蓓鬆口上月身體出狀況，據《聯合新聞網》報導，何蓓蓓除了拍戲還有Podcast線上廣播工作，多方並行的結果導致身體難承受負荷，上月生理期連來14天。

為不影響拍戲進度，何蓓蓓分享那段時間每拍完戲就得衝去廁所換衛生棉，結果血量太多常血崩，幾乎天天得洗褲子，坐一下也會擔心外漏到椅子上，數度在廁所大哭，後來她決定去看婦產科，吃了醫師開的藥後逐漸康復，醫生也說是壓力太大造成。

(中時新聞網)