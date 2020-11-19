勇士球迷最不想聽見的噩耗又發生了！還在從去年總冠軍賽G6左膝前十字韌帶撕裂重傷當中恢復的勇士「浪花弟」克雷湯普生，竟被《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日搶先爆料，在練球時出現右小腿受傷，目前還在評估傷情嚴重程度。

自從去年總冠軍賽期間受傷之後，克雷湯普生就在積極復健，上季也因此提前報銷，最近就常跟勇士隊友，甚至是林書豪一起練球準備復出，沒想到19日在南加州一次練球中，造成右小腿受傷，目前他的右小腿無法承重，只能靜待檢查。

這更是勇士不太樂見的場景，因為勇士去年才跟克雷湯普生完成5年1.9億美元的高薪續約，沒想到好不容易等到今年10月2日，才看到他宣告傷癒歸隊訓練，如今又碰上不同部位的傷勢，只能期望他的傷勢並不嚴重，可以趕上新球季開打。

聽到自己近年在總冠軍賽的「老對手」克雷湯普生遭遇右小腿傷勢，湖人「小皇帝」詹姆斯也不禁發推，「在此大大祈禱克雷湯普生沒事，希望你的傷勢很輕微！」如今隨著浪花弟突然受傷，是否改變擁有今年榜眼籤的勇士選秀前景？馬上就可揭曉。

(中時 )