連2周傳出新冠疫苗好消息，但好幾家對沖(避險)基金操盤手可能笑不出來，因為在利多之前，他們出清了莫德納(Moderna)、BioNTech，少賺這2家疫苗開發公司在疫苗有效消息後的28%、26%漲幅。

德國生技公司BioNTech是美國藥廠輝瑞(Pfizer)宣稱有效度95%疫苗的主要技術單位，包括Healthcor管理等3家基金在9月底前出售了所有持股；莫德納本周一(16日)宣稱所開發疫苗有效度94.5%，但Balyasny資產管理等3家公司也在第3季結束時將其清倉。

除清倉的幾家基金外，還有多家對沖基金減持，包括莫德納最大對沖基金投資者Theleme Partners降低約11%持股、BioNTech最大對沖基金投資者Redmile更大減59%持股。在第3季(6至9月)結束後，對沖基金持有BioNTech股票數量自530萬股降至340萬古，莫德納由1390萬股降至1170萬股。

理由可能來自於對沖基金本身的避險傾向。莫德納、BioNTech今年股價已分別上漲376%、157%，這些操盤手可能擔心2家公司估值已經過高。周三莫德納股價下跌4.57%，盤後拉回0.20%，暫報88.89美元；BioNTech SE由於輝瑞將上周宣稱有效度90%上調至95%，漲4.04%，盤後再升1.01%，暫報91.35美元。

(中時新聞網)