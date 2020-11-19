針對《中天新聞台》換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）昨日（18）下午兩點由主委陳耀祥舉行記者會，說明審查結果為：駁回申請、不予換照。對此，國民黨籍立委李德維痛批，這已非民進黨首次想關掉「不跟黨姓」的新聞頻道；更直言，總統蔡英文顯然沒有謹記，前總統陳水扁對TVBS、東森S台開刀，業者提出行政訴訟，最終要求國家賠償勝訴的教訓。

李德維昨日（18）在臉書發表《新聞史上最黑暗的一天》，寫道：「這已經不是民進黨第一次，在拿到政權之後，試圖關掉『不跟黨姓』的新聞頻道，扼殺『非我族類』的言論自由！但蔡總統顯然沒有謹記，前總統陳水扁執政期間，劍指TVBS，對東森S台開刀，最終業者提出行政訴訟，並且要求國家賠償勝訴的教訓。」

李德維表示：「過去，我支持中天新聞持續發出與當道不同的異音；現在，我支持中天新聞立即啟動法律戰，藉行政訴訟討回公道；未來，以及永遠，我都支持不管你同不同意他的論點，但必須保護他說話的權力。」

不僅如此，李德維更抨擊：「連這道理都不懂的NCC，根本沒有資格監管新聞頻道，太可恥了！歷史會記上這筆！」

(中時新聞網)