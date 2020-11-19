大陸遼寧社會科學院東北亞所副所長、研究員孟月明19日在陸媒《環球時報》撰文指出《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）15日正式簽署，這是亞太區域經濟一體化的重要里程碑。某種意義上，也是對中國積極構建以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈（循環）相互促進的新發展格局的最佳解讀和回應。

孟月明表示，雙循環自被提出以來一直吸引著全球關注，但國際社會也出現一些質疑之聲。

事實上，中國政府自2000年以來就一直在呼籲擴大內需，充分利用國內國際兩個市場、兩種資源。RCEP由東協於2012年發起，談判歷時8年之久。在此期間，中國始終是推動東亞地區貿易自由化、便利化的積極宣導者和有力推動者。

文章稱，中國提出以國內大循環為主體，並非為了應對新冠疫情挑戰的權宜之計，更不是要關起門來搞「內循環」和「閉環」。隨著中國經濟發展規模的擴大、發展品質的提升以及國民收入水準的普遍提高，14億多人的市場規模潛力將進一步釋放，中國超大規模市場優勢和內需潛力既是中國經濟發展的內在驅動力，更是世界的市場、開放的市場和共用的市場。這次RCEP的簽署充分彰顯，中國將更積極地融入全球市場，更主動地深化對外合作，為世界經濟復甦發展創造更多機遇和空間。

孟月明認為，RCEP的另一重大意義在於中日韓特別是中日、日韓首建自貿區關係。由於複雜的地緣衝突、歷史認識、領土爭端等問題，中日韓作為東亞地區三大重要經濟體，在自貿協定談判道路上一波三折，始終無法達成一體化協定。RCEP的簽署，為中日韓自貿協定的談判奠定了良好基礎，在《區域全面經濟夥伴協定》大框架下，中日韓自貿談判中諸多障礙性因素都有望得以突破。

文章稱，中日韓作為亞洲最具活力的三大經濟體，經濟總量已超過歐盟，占RCEP的15個國家總量的80％以上，占全球GDP的約20％。三國經濟合作在RCEP簽署後將實現制度性突破，在RCEP生效後將對擴大貿易、投資，以及促進形成強韌的產業鏈和供應鏈有積極推動意義，也勢必增添東亞地區的繁榮與穩定。

當然，RCEP簽署只是亞太自由貿易進程邁出的第一步。根據協定規定，東協10國要至少6國，5個夥伴國至少3國完成各國立法機構批准程序，協定才算正式生效。接下來的重要一環是，RCEP成員各自履行國內法律審批程序，努力推動協定早日生效實施。

(中時 )