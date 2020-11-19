全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）發布了一款符合汽車標準的電容式感測器，該感測器可提高道路車輛輔助駕駛系統的安全性。相較於傳統在轉向軸上使用扭矩感測器的作法，新型AS8579在方向盤上進行離手偵測，更可靠且成本更低。

AS8579電容式感測器的推出為汽車製造商提供了更好的方式來遵循聯合國79號法規，該法規要求所有2021年4月1日以後所生產提供車道維持輔助系統（LKAS）的車輛必須具備方向盤離手偵測功能。

AS8579採用了一種用於電容式感應的新技術，可將感測器元件上測量的阻抗的電阻性部分和電容性部分（數量/持份/比例）分開。與當今汽車中使用的電容感應充/放電方法相比，該技術可以更可靠地偵測在穿戴手套或在潮濕環境下駕駛員的手離開方向盤與否。這意味著AS8579可以幫助汽車製造商提高先進駕駛員輔助系統（ADAS）的安全性，同時可以降低偵測系統的成本：有別於競爭廠商必須在方向盤中配置專用金屬感測元件的作法，AS8579可以直接感應方向盤加熱元件的阻抗。

ams位置感測器業務部門經理Alexander Rensink表示，開發新穎、先進的ADAS功能以及未來的完全或部分自動駕駛系統，有望為汽車用戶和社會帶來巨大的好處–更順暢的車流，透過減少駕駛過失所造成事故數量，並使道路旅行更加愉快，安全必須永遠放在首位。 ADAS技術要求駕駛保持警惕並專注於路況。透過首個無法被破解且可在所有駕駛條件下運作的離手偵測系統，ams為下一代配備ADAS的車輛的安全性做出了巨大貢獻。

ams強化的電容式感測技術解決了ADAS安全性的問題一個可靠的駕駛離手偵測系統，等於排除了ADAS在個人和商用車輛中大規模部署的重要障礙之一。汽車製造商正在實現越來越複雜的自動駕駛功能，包括主動式定速巡航(ACC, adaptive cruise control)和怠速熄火裝置(traffic jam stop-start)以及LKAS車道維持輔助系統等。在車輛系統未能檢測到安全威脅的情況下，所有這些功能都要求駕駛必須能夠隨時恢復車輛控制，而離手偵測就是確保駕駛是否就緒的關鍵所在。

過去曾經使用扭矩感測器來偵測駕駛握住方向盤時產生的連續的微小偏轉，但是這種機制很容易被破解，進而給自己和其他道路使用者帶來危險。光學感測器可被考慮運用於離手偵測，但是實現起來困難且昂貴。現在，新的趨勢是使用電容式感測進行離手偵測，因為它透過人的觸摸來偵測，更為可靠，且與光學系統相比，其設計和製造更簡單、更便宜。

電容感測的充放電方法是一種眾所周知的技術，因為它已在觸控螢幕和觸控感應鈕等產品中應用了很多年。但是，當駕駛戴上手套，或由於沾濕或高空氣濕度而產生的錯誤判別，會破壞基於這種電容感測方法的安全表現。

藉由基於I/Q解調變實現可靠的電容感應，ams的AS8579電容感測器使汽車製造商能夠在當今發展愈趨精密的自動駕駛和駕駛輔助功能中取得最高的安全標準。

AS8579的安全功能還包括提供多個晶片內建診斷功能，以確保支援高達ASIL Grade B的ISO 26262功能安全標準。該感測器亦符合AEC-Q100 Grade 1標準。可在四個驅動輸出頻率之一運作 ─ 45.45kHz，71.43kHz，100kHz或125kHz，使得AS8579具有很高的抗電磁干擾能力。AS8579汽車電容式感測器已可供應樣品以及評估套件。

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