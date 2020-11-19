南部某國立科大一名女教師遭爆料，於上週期中考時放學生鴿子，考完試後仍持續請假，而老師遲遲不肯到校授課原因竟是「熱水器壞掉」，父親又沒有修繕，導致無法洗澡，如此荒唐的理由，讓學生氣炸怒罵「有遇過這麼瞎的老師嗎？」對此，校方也出面回應表示，上週期中考週該老師確實請假尚未補課，下學期將不續聘。

據悉，校方昨（18）日出面證實此事，周姓教師為基礎教育中心的兼任數學老師，本學期負責3個班，開學至今調課4次皆有按照規定補課，不過上週期中考請假未補，目前已開始調查，暫時停止周師在該班授課，由另外一名老師代課，其他班維持授課。

校方也進一步表示，每學期都會進行教學意見調查，周師於108年度第一學期時，滿分5分中得4.14分、4.39分，得到的反應都不錯，針對此事，會與周師進行輔導及溝通。不過，校方也直言，具專科以上學校兼任教師聘任辦法第7條第一項第一款指出，「教學不力或不能任任工作有具體事蹟者，可題學校中心、院、校教評會審議與以終止聘約。兼任教師也有請假之權益，但此以引發過多學生心生不滿，下學期將不予以續聘，相關事宜也會由其他老師接手。

整起事件經過，一名學生於臉書《爆料公社》上貼出與老師的群組對話，從聊天內容得知該名數學老師，至上周期中考起就未到校授課，考完後仍不見該師的蹤影，學生認為數學是一門重要的課，才透過Line催請老師趕快來上課，但老師不斷地堅持「家中熱水器壞掉，爸爸又沒有修繕」，因此拒絕到校，讓學生傻眼。

對話中可見學生不斷地替該師出主意，像是「飯店也可以洗澡」、「網咖可以洗澡」等，但都以「那要額外花錢」慘遭回絕，讓學生們爆氣回嗆「我們也花錢請妳來上課，妳現在超級不負責任」、「想請問學校裡有幾個像這樣的老師」、「校評會沒考核嗎？」豈知，該師竟回「聽說之前考核都還OK欸耶！」隨後便提出要替學生請代課老師，更表示會和教育中心說明一切情況，至於熱水器修繕問題仍舊推給父親，如今因「無熱水洗澡而丟了工作」，相當不划算。

(中時新聞網)