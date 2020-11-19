調查官弄丟6.5公斤安毒大搜索 4官員交保限制出境 08:562020/11/19 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 調查局航業調查處基隆站弄丟6.5公斤安毒，18日桃園地檢署指揮調查局北基站到涉案調查官家中、基隆站搜索，漏夜偵訊後，調查官鄭翊等4人依照涉犯毒品危害防制條例諭知10至5萬交保。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 調查局航業調查處基隆站弄丟6.5公斤安毒，18日桃園地檢署指揮調查局北基站到涉案調查官家中、基隆站搜索，涉犯毒品危害防制條例等罪嫌，諭知搞丟毒品的調查官鄭翊以10萬元、承辦調查官詹孟霖10萬元、航業處調查專員林聖智、航業處調查專員徐宿良各5萬元交保，並限制出境、出海。 桃園地檢署表示，受理北機站報請指揮，18日檢察官率領北機站調查官搜索6人辦公處所及住處，釐清毒品下落，漏夜偵訊後，對4人依照毒品危害防制條例以10至5萬元不等交保。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ (中時 ) #調查官 #10 #毒品 #航業 #毒品危害防制條例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搞丟毒品證物 桃檢指揮北機站搜航基站 19:362020/11/18 社會 台彩威力盃少棒賽 冠軍百萬獎金 04:102020/11/19 社會新聞 曾喊買合一每天賺10％遠勝台積電引熱議 砸120萬績效曝光 19:362020/11/18 財經 台灣軍機意外頻傳 港媒：背後真凶找到了 04:422020/11/19 政治 旺旺友聯行動電話險 新升級 04:102020/11/19 專題周報 在地檢署收件 假律師詐數百萬 04:102020/11/18 社會新聞 德微看好明年5G、車用市場 04:102020/11/19 證券．權證 年減20萬公斤碳排 綠色房仲好樣的 04:102020/11/19 財經焦點 5年及10年券雙創新低 台債殖利率續下探 多頭續航到年底 04:102020/11/19 財經要聞 NCC狙殺中天 台灣走上獨裁政治 04:102020/11/19 焦點要聞 社會熱門新聞 媽媽深夜啜泣 她心急撞門見「爸媽的互動」傻住：打擾2位了 - 社會 遭檢舉達人尾隨逼車 他轉方向盤閃避收3張罰單！提告仍慘輸 - 社會 酒精誤事！海軍陸戰隊中士KTV傷警掐脖 軍方怒汰除 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 嘉義女拔20顆牙返家昏迷亡 高大成揭2關鍵「對醫不利」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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