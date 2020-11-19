調查局航業調查處基隆站弄丟6.5公斤安毒，18日桃園地檢署指揮調查局北基站到涉案調查官家中、基隆站搜索，涉犯毒品危害防制條例等罪嫌，諭知搞丟毒品的調查官鄭翊以10萬元、承辦調查官詹孟霖10萬元、航業處調查專員林聖智、航業處調查專員徐宿良各5萬元交保，並限制出境、出海。

桃園地檢署表示，受理北機站報請指揮，18日檢察官率領北機站調查官搜索6人辦公處所及住處，釐清毒品下落，漏夜偵訊後，對4人依照毒品危害防制條例以10至5萬元不等交保。

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(中時 )