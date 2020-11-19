美國製藥大廠輝瑞再次發布其新冠候選疫苖的好消息，但由於美國疫情持續飆升，以及紐約市宣布關閉公立學校，周三美股尾盤湧現拋售賣壓，終場以大跌作收。

持續惡化的疫情觸發更多新的限制措施，沖散了疫苖利多題材帶來的提振。美國三大指數盤中陷入震盪，對經濟形勢敏感的周期型股票與小型股波動尤大，股價大幅走低。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，這是一個令人困惑的市場，因為投資組合經理人不知道應該關注哪個時期，是病毒將在6到9個月的近期內繼續傳播，還是每個人都接種了疫苗、病毒被消滅後的時期衡。他並表示，雖然存在諸多因素，但決定性的偏好已經傾向價值型與周期型股票。

輝瑞周三宣布與BioNTech研發的新冠疫苗臨床試驗最終結果顯示，該疫苗的有效率達到95%。日前其同業莫德納（Moderna）也公布類似的後期試驗初步數據。

市場人士對於疫苗的發展一直抱持謹慎樂觀的態度，但由於全球新冠肺炎單日新增確診數頻創新高、經濟解封計畫取消，以及持續擴大封鎖措施等，使市場的樂觀情緒受到考驗。

周三美股連續第二日收低，道瓊工業指數終場大跌344.93點或1.16%，為29,438.42點，盤中一度上漲147點。標普500指數收跌41.74點或1.16%，為3,567.79點。那斯達克指數跌97.74點或0.82%，為11,801.60點。

三大指數均收在近全日低點。

標普500指數11大類股全面收黑，能源股下挫2.88%，跌幅最大。

波音盤初一度大漲4%，為道瓊指數帶來最大的提振。美國聯邦航空總署（FAA）批准波音737 Max客機復飛。不過，波音終場下挫3.2%。因接連發生兩次重大墜機事故，波音737 Max客機已經停飛20個月。

美國第二大零售百貨集團Target Corp業績報喜，股價上揚2.3%。居家修繕零售商勞氏（Lowe's）上季業績與這個重要的年底節日購物旺季的獲利展望令人失望，股價重挫8.2%。

紐約市宣布關閉學校，並改為遠端線上授課，居家防疫受惠股表現優於大盤，視訊軟體公司Zoom Video收漲3.34%，健身器材與遠端健身課程公司Peloton漲1.95%。

主要科技股下跌，令大盤承壓。蘋果、微軟、Alphabet、臉書均跌逾1%。

(時報資訊)