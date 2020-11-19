12月台指期今日開盤上漲15點，為13732點，金融期及電子期持平開出。

永豐期貨指出，台指期週三上漲132點至13756點。價差方面，台指期轉為逆價差-17.29點，電子期轉為逆價差-0.97點，金融期逆價差縮至-1.49點。現貨部分，三大法人買超213.9億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2407口至11903口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少441口至26264口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少688口至833口。

永豐期貨表示，台股昨天為月結算，早盤開平盤附近震盪，隨後在電子權值股帶領下，買盤持續進駐，軋空力道不減，加權指數開高走高，終場上漲180.28點，收今日最高13773.29點，再創新高。投資人可觀察月結算後是否軋空行情持續，或高檔短線是否出現獲利調節賣壓。

(時報資訊)