嘉義女拔20顆牙後陷入昏迷最後死亡，此案例引起外界高度關注，有人質疑牙醫的醫療行為太扯，但醫界為該牙醫面臨的處境叫屈。胸腔重醫師蘇一峰說，幫智能障礙患者拔牙，根本是高風險功德醫療，院方說死因是肺炎，蘇一峰也認為，病人的口腔衛生狀狀況，的確容易感染肺炎。

嘉義基督教醫院發聲明指出，10/30該病患是因牙齒全口蛙牙由診所轉診至口腔顎面外科，當日經主治醫師診視後安排接受相關術前檢查，並進行手術風險評估與說明。病患於11/4接受拔牙治療，手術時採全身麻醉方式進行，術中拔除20顆殘根，手術後送至恢復室觀察2小時，經測量血壓、血氧狀況良好，且給予術後衛教說明，當日病人出院返家休息。院方說，對於病人11/13辭世感到遺憾，既然此案家屬已報請檢察官相驗，一切靜候司法調查。

蘇一峰在臉書上評論此事表示，最近這幾年幫智能障礙患者拔牙的醫師一出事常常被告。內行人就知道，接手這種個案根本是賠錢醫療，高風險功德醫療，真的要賺錢是靠假牙植牙矯正！他擔心再這樣亂告下去，以後這群孩子勢必成為醫療人球。他並指出，有時候人球會產生，這些提告求償是最大的推手。

有網友質疑，牙醫稱拔一顆跟拔20顆是一樣的說法，那我打你一巴掌跟打20個巴掌有一樣嗎？對此，蘇一峰回應表示，主要是麻醉風險，麻醉20次其實醫生收費更高，但風險也非常高。另有人感到困惑，為什麼該病患被院方認定死因是肺炎？蘇一峰解釋，病人口腔衛生太差，容易肺炎。吸入性肺炎，也可能手術時間長，全身麻醉，以致口水流入肺部。

(中時新聞網)