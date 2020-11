空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機在花蓮外海墜海,搜救行動仍無發現人機,但空軍表示,昨天上午9點03分,參與搜救的海軍錦江艦,接收到疑似彈射座椅發出的訂位訊號,為此國防部加派機艦在訊號發現處搜尋,昨晚至今天凌晨,空軍C-130運輸機不斷的投放照明彈,海鷗直升機也在空中搜尋直到凌晨1點多才收隊,上午6點半又出動繼續投入救援行列。

民眾直擊軍方於太平洋上搜救的現場畫面。(圖/民眾元將提供)

17日傍晚駕駛F-16戰機進行夜航訓練,起飛2分鐘後突失聯,至今仍未尋獲。搜救行動進入第3天,空軍昨晚舉行記者會公布調查數據,初步顯示極有可能是空間迷向(動暈症)導致失事墜海。

根據空軍司令部晚間公布初步調查資料顯示,11月17日晚間,花蓮基地4架F-16起飛進行夜間飛行訓練的關鍵通話紀錄曝光。空軍司令熊厚基指出:蔣正志上校駕駛的2號機曾於18:04:51和18:04:54透過無線電回報「TWO tied(鎖定前位機)」,隨後於18:05:47回報「2 Loud And Clear(無線電非常清楚) 」,此後就沒有再講話了。

以下為空軍公布的2號機飛官蔣正志無線電通聯記錄:180451 TWO tied(鎖定前位機)、180454 TWO tied(鎖定前位機) 、180547 2 Loud And Clear(無線電非常清楚)。

空軍指出,在蔣正志上校發出最後通話紀錄之後,1號長機透過無線電通報「我仍在雲中,出雲後報告」,顯示夜間飛行訓練時戰機是入雲飛行。熊厚基強調:全程空中無線電沒有通報機械異常的紀錄。

而根據空中3號機鎖定失事蔣正志上校戰機的飛行紀錄資料顯示:18:06:07 高度7000呎 速度310浬 航向100度、18:06:21 高度4000呎 速度390浬 航向060度、18:06:27 高度0呎 速度500浬 航向080度。

顯示戰機於短短20秒內加速下墜7000呎。空軍司令熊厚基表示:戰機於夜航時執行雲中轉彎任務,不排除是空間迷向造成戰機失事。

(中時新聞網)