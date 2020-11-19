大陸西安音樂學院一名就讀鋼琴系的女大生，2018年年底輕生，她的父親日前在該校舉牌怒控「

「鋼琴系原書記梁男長期性騷擾女兒」，直指梁男曾要求自己的女兒叫爸爸，經常炫耀有8、9個乾女兒，

，女兒被強逼認乾爹罹患憂鬱症，休學後復學又被騷擾，遺書曝光，令人痛心。

據了解，該名女大生自大一下學期開始就被梁男騷擾，常被叫到辦公室做出各種猥褻動作，到了大二下學期精神狀態出現問題，其母前往學校探視時，已出現輕生念頭，還被同學攔阻2、3次。

女大生父親痛訴：「梁男威脅我孩子，要是敢反抗亂說話，就讓我孩子在鋼琴系待不下去。」2018年底12月22日，女兒留下一封遺書：「爸我先走了」，在租屋處輕生。

綜合陸媒報導， 知情網友透露「梁男完全是鬼父養成行為，讓學生伺候剪指甲，做完手術要學生幫他按摩，對學生又親又抱，太噁心了，根本就是房思琪的初戀樂園」。

對此，校方回應，2019年初接到家屬舉報後，學校就由紀委牽頭成立調查組，並將情況向省教育廳和省紀委匯報，已針對此事件展開調查。資料顯示，梁男2009年初調鋼琴系任黨總支副書記（主持工作），先後多次被評為學院優秀教育工作者，沒想到竟是個色魔。

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