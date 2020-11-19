美國知名的廚藝實境秀《小小廚神》傳悲報！曾參與第6季比賽的小廚師班沃金斯（Ben Watkins）8月診斷出罕見腫瘤疾病，對抗3個月不幸往生，得年僅14歲。

根據外媒綜合報導，班的親人透過律師Trent McCain證實，他已經在16日病逝，結束短暫的14年生命，消息傳出後外界又驚又悲，《小小廚神》節目主持人戈登拉姆齊（Gordon Ramsey）在推特哀悼：「班，你是個了不起的家庭廚師，也是個堅強的孩子。你年輕的生命有很多痛苦的轉折，但你始終堅強面對。」

戈登拉姆齊哀悼班。（圖／twitter）

據了解，班罹患的罕見腫瘤疾病是血管瘤樣纖維組織細胞瘤（Angiomatoid fibrous histiocytoma）全世界僅有6例，發現疾病後他立刻轉入芝加哥盧裡兒童醫院治療，不過化療費用龐大，家屬發起募款活動，提到班歷經許多痛苦與折磨，還是保持樂觀的態度，「他期許未來能回到廚房，並成為一名工程師」可惜這個夢想已無法實現。

班的一生坎坷，除了罹患罕見疾病，他的父親邁可沃特金斯（Michael Watkins）三年前開槍射擊他的母親萊拉（Leila Edwards）後輕生，當時才11歲的班就得面臨父母雙亡的痛苦，後來他由奶奶和叔叔撫養，無奈敵不過病魔，來不及長大。

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