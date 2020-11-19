國家傳播通訊委員會（NCC）決議，不予中天新聞台換照，主委陳耀祥強調，對每一家新聞台審議的標準、法律規定，都是一致的，也不會審查媒體的政治立場。高雄市前市長韓國瑜痛批，「七個小矮人摧毀台灣新聞自由」。對此，民進黨立委賴品妤表示，他心目中的「白雪公主」竟是蔡英文。

主委陳耀祥親自主持記者會，說明審查結果為：駁回申請、不予換照。會親自出面是要負起對全國國民說明的責任，若中天提出法律救濟等相關行動，予以尊重，並對外界各種質疑一一回覆。

中天新聞關台，韓國瑜在臉書表示，「在我看來就是七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的白雪公主」，NCC的七個委員，各個來自專業領域，有學者、有專家、有官員，但現在他們通通成了謀殺台灣新聞自由的兇手、成了埋葬台灣民主的劊子手！

此例一開，韓國瑜說，從此再也沒有媒體敢監督政府、發出不同聲音，台灣人民40年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由，被這七個小矮人毀於一旦，成了國際社會最大的笑話！

看了韓國瑜的七矮人說，賴品妤深感震懾，在臉書寫道，「又有誰會想到，他心目中的白雪公主竟是對手蔡英文。」

網友則笑說「不要把童話故事變成鬼故事好嗎」「突破盲腸了」「你是不是想嚇死我」「有安排誰演壞皇后了嗎？」「崩壞版...童話...故事...」。

韓國瑜批NCC委員是7個小矮人，賴品妤有感而發。（圖／摘自賴品妤臉書）

(中時新聞網)