24歲網紅林小宅因參加選秀節目《青春有你2》後暴紅，隨後和交往7年的男友分手，交了18歲新歡男星梁繼遠，然而她很快又恢復單身，又被拍到和男偶像高昕聚會，還當場躺在對方懷裡撒嬌，讓外界瘋狂猜測兩人關係，然而18日兩人都已經出面正式回應。

林小宅過去就曾因花邊新聞引起關注，近日又被直擊到夜店玩，離開時已經是微醺狀態，只見她順勢將頭埋進男姓友人懷裡磨蹭，之後和另外2名女性朋友去續攤吃火鍋，期間都有不少肢體互動，最後他們一起搭乘同台車離去，而南方的身分也被起底，是曾參加《以團之名》的男偶像高昕。

緋聞消息爆出後，高昕所屬先一步發表聲明，「高昕先生與林小宅女士是好朋友關係。」而高昕本人也轉發聲明，無奈笑說在工作時竟然看到自己的新聞，「之前和朋友們組了個局，大家都喝多了，都是朋友，照顧一下罷了，大家也別發揮自己的想像力了。」

林小宅被直擊在高昕懷裡磨蹭。(圖/翻攝自微博)

而女方的工作人員也否認兩人是戀愛關係，「不屬實，只是朋友聚會，沒有戀情。」但事實上，過去林小宅就曾因為和男模梁繼遠交往的時間，與上一次戀情太接近，被質疑劈腿和無縫接軌，當時梁繼遠前女友還跳出來爆料，對此，林小宅只回應，「單身男女自由戀愛，我不圖錢不圖名」。

(中時新聞網)