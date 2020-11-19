相信大家都聽過一句諺語「一天一蘋果，醫生遠離我」，不過雖然蘋果營養豐富，但和人體免疫息息相關的營養素「維生素Ｃ」其實在眾多水果當中蘋果不是最多的。李婉萍營養師也笑說，若要以水果攝取維生素C，芭樂吃一顆的話，蘋果恐怕得吃上16顆之多。

究竟維生素C對於人體免疫力有多重要？感冒的時候補充維生素C真的有辦法改善感冒嗎？哪些水果的維生素C含量比較多？來看營養師怎麼說！

維生素Ｃ助強化抵抗力，平時應均衡攝取

李婉萍營養師表示，維生素C對人體而言是一個相當重要的營養素之一，其中一項最知名的作用就是有助於人體免疫力維持在正常值。維生素C可正常的增加白血球數量以及抗體濃度和活性，幫助白血球抵抗細菌、病毒，強化免疫系統、增強抵抗力，因此平常飲食就維持均衡並適量攝取維生素C的民眾通常抵抗力也較強。

除此之外，維生素C對於人體各種營養合成也扮演著相當重要的角色，像是民眾最常聽到的膠原蛋白，也需要仰賴維生素C合成才能更有效的發揮作用，光補充膠原蛋白是不夠的。營養師呼籲平時應保持營養均衡的飲食習慣，並適量補充維生素C，如此更有助於身體健康發展。

適量攝取維生素Ｃ 這些族群更要注意

李婉萍營養師表示，除了一般民眾平時應留意維生素C攝取，部分族群更應特別注意，如偏食者、常吃速食或加工食品者、壓力較大者、減肥者、容易牙齦出血者、容易感冒者等。

偏食者或減肥者往往容易營養不均，當中自然也包括了維生素C。而維生素C主要存在於新鮮食物上，常吃速食、加工食品者自然容易忽略。另一方面，人體在面對壓力時會用到腎上腺素，腎上腺素消耗的正是維生素C，且壓力越大消耗越大，因此壓力大的也要留意維生素C攝取。而維生素Ｃ也會影響到牙齦及皮膚的凝血狀況，因此常常牙齦容易出血者也要注意是否有維生素C缺乏的情況。至於容易感冒者平常就更應留意攝取，讓維生素C參與體內的免疫反應，以增強抵抗力。

這些族群更要注意適量攝取維生素Ｃ。(圖/今健康提供)

從事勞力工作、常激烈運動，常菸酒者更需注意補充維生素C。(圖/今健康提供)

除此之外，從事勞力工作、常激烈運動者，或是有抽菸、喝酒習慣的民眾是更要注意維生素C攝取的族群。因為維生素C是水溶性，流汗會加速其流失速度。抽菸每根會消耗體內約25毫克的維生素Ｃ，酒精則會妨礙維生素C的吸收，應多加留意。

感冒補充維生素C有助好轉？營養師：因人而異

許多人在感冒的時候會多攝取維生素C，盼感冒能盡早康復，不過這樣做法有時效果差強人意，因此也有不少研究認為維生素C有助於增強抵抗力，但對於使感冒好轉是沒有幫助的。

對此李婉萍營養師認為，雖然維生素C確實平常就該適量攝取，感冒時才補充也確實對有些人未起明顯作用，不過這必代表感冒時補充維生素Ｃ對每個人都是沒有效果的。李婉萍營養師認為每個人的體質不同，在感冒時還是可以嘗試看看，或許真能縮短感冒病程，但要留意的是勿以食物或營養品當藥吃，如若真的感冒、生病身體不適，還是應盡早就醫檢查為佳。

水果維生素C含量誰最多? 第一名讓人嚇一跳。(圖/今健康提供)

維生素C前10名排行 營養師：飲食均衡最健康

說到含有維生素Ｃ的水果，相信不少人第一個直接想到的就是奇異果，不過奇異果在排行中卻不是第一名。李婉萍營養師表示，若以同樣以100g的水果作比較，第一名的是紅心芭樂，其維生素C含量高達約214.4mg。排名第二的是釋迦，約有99mg。而黃金奇異果排名第3，約有90.1mg。其後，泰國芭樂約有81mg，草莓約有69.2mg，木瓜約有58.3mg，柳丁約有56.8mg，白柚約有54.5mg，荔枝約有52.3mg，楊桃則為44.3mg。而未在前十名排行榜中的蘋果，則僅有2.9mg。民眾若想補充維生素Ｃ可從中作參考。

不過即便這些食物維生素Ｃ豐富，但對健康而言絕對不是僅有攝取維生素Ｃ就好，提醒民眾飲食應多元攝取，才是健康的上上之策。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)