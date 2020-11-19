海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊郭姓中士在休假間前往高雄某間KTV消費，一群人歡唱散場之餘，業者察覺包廂中的櫃子門板遭拆下，隨即報警處理。警方當場時，郭男突然情緒失控大暴走，更出手攻擊警察。對此，軍方則回應，將汰除郭男，維護團隊榮譽。

據了解，郭姓中士7日時與友人前往高雄KTV消費，凌晨散場時，業者發現包廂中櫃子的門板遭破壞拆下，而郭姓男子獨自坐在包廂中，懷疑郭男就是破壞的人，立刻報警處理。

未料，酒精作用下，郭男見警方到場詢問竟情緒失控，瘋狂自清他沒做錯任何事，邊說邊向女警逼近，另位男警深怕郭男醉後意識不清恐遭電梯夾傷，便出手拉他一把，郭男卻拒絕配合，更用右手抓傷男警的臉及唇，掐脖10秒。郭男清醒後才驚覺酒後傷警，急道歉卻為時已晚，訊後遭妨害公務罪移送。

對此，海軍陸戰隊指揮部今（19）日表示，郭中士在休假期間和友人至KTV消費，疑涉違法情事，全案已配合司法調查，依法偵辦。而本部秉持「留優汰劣」原則，將汰除郭男，並做為案例引以為戒，也將持續強化官兵法紀教育，確保單位內部純淨，維護團隊榮譽。

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(中時新聞網)