克蘿伊摩蕾茲從小看《湯姆貓與傑利鼠》動畫長大。（華納兄弟提供）

史上最著名的歡喜冤家—湯姆貓與傑利鼠回來了！《湯姆貓與傑利鼠》近日曝光官方預告，電影承襲動畫歡樂搞笑的風格，加上「超殺女」克蘿伊摩蕾茲、「老周」鄭肯等人參與演出，以真人演出搭配動畫角色，呈現湯姆貓與傑利鼠全新的逗趣追逐故事。

預告片中湯姆貓與傑利鼠轉戰大城市，來到紐約展開新生活，並在一間豪華飯店遇上「超殺女」克蘿伊摩蕾茲扮演的飯店新員工。她即將協助舉辦世紀婚禮，而且必須在婚禮前驅逐傑利鼠，於是找到湯姆貓來幫助她，但是計畫當然不是這麼簡單，湯姆貓與傑利鼠這對冤家在飯店裡追追跑跑，展開新的爆笑追逐。

克蘿伊摩蕾茲從小看《湯姆貓與傑利鼠》動畫長大，她認為她在電影中的角色跟湯姆貓很像，是一個追求目標、傻氣好笑的女孩，這點也跟她本人很像，她很高興能有機會在電影融入真實生活中的自己。

克蘿伊摩蕾茲也分享拍攝最大的困難是「在沒有任何東西的情況下演出，拍攝時湯姆貓是一根有姓名標籤的棍子，傑利鼠則是一個小模型，但是能夠即興演出，並與動畫師一起挑戰突破極限是非常有趣的。」《湯姆貓與傑利鼠》由提姆史多利執導，克蘿伊摩蕾茲、科林約斯特、鄭肯、麥可潘納及羅布迪蘭尼參與演出，電影即將於2021年上映。

(中時 )