國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介日前透露有意參選台南市長。對此，和台南有深厚地緣關係的國民黨立委陳以信表示，謝龍介的表態是好事，相信國民黨只要推出好人才，一定可以得到台南市民認同。

綜合媒體報導，謝龍介17日在市議會總質詢時，因民進黨初選提前2年開打，讓台南市長黃偉哲很難專心市政，導致近來台南社會事件頻傳，這對市民不公平。沒想到，此時謝龍介突然表示，很有可能下屆台南市長「搞不好是我跟你選」，間接表態參選台南市長意願。

對此，陳以信接受記者採訪時表示，謝龍介表態參選台南市長這是好事，畢竟台南人不欠民進黨，沒有民進黨市長一當卅年的道理。相信國民黨只要推出好人才，一定可以得到更多台南市民的認同。

陳以信和台南有著深厚的地緣關係。陳以信曾表示，陳家祖先落腳歸仁，父親從小生長在歸仁，日後北上求學就業成家，他雖出生在台北，但阿公阿嬤在世時，每年都回歸仁過年，現在則是回來掃墓，台南是他的根，「有機會為故鄉服務，是我的榮幸！」陳以信在今年初總統大選時，因為受到前國民黨主席洪秀柱參選台南的感召，因此做了一個重要決定，就是將戶籍遷回台南，「要和大家做伙打拚」。

(中時新聞網)