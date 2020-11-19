曼菲斯大學中鋒懷斯曼成為今年NBA榜眼，成為勇士新球季先發中鋒機會濃厚。(美聯社)

(09：30更新)眾所矚目的NBA選秀會在20日登場，結果擁有狀元籤的灰狼，一開始就給外界不小驚喜，因為灰狼跳過原本狀元呼聲很高的「球弟」拉梅洛鮑爾，改選來自喬治亞大學的控球後衛愛德華茲當上今年狀元，勇士則挑曼菲斯大學中鋒懷斯曼當榜眼，黃蜂也毫無意外選了拉梅洛鮑爾當探花。

「我無法形容我現在的感覺，感到我被祝福，真的很感謝大家，尤其是願意相信我的灰狼，」大學場均19.1分5.2助攻與2.8籃板，且把過世的外婆與母親畫像放在身邊參選的愛德華茲說，「現在就像美夢成真，我會努力在NBA打球。」

勇士挑選懷斯曼可說相當合理，畢竟他們擁有全聯盟最強後場「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，加上小前鋒威金斯、大前鋒卓雷蒙格林，陣容就是缺乏一名優質內線，當然想挑擁有216公分且有不錯封阻能力的懷斯曼，接著就看他能否融入。

看到自己小兒子拉梅洛鮑爾落到第3順位才被黃蜂選上，「球爸」拉瓦爾臉上失望表情明顯，仍跟球弟擁抱慶祝，畢竟他始終相信球弟可以成為今年狀元，可惜看來灰狼高層並不這麼想，就連勇士高層也不肯相信球爸的那些瘋狂「嗆聲」。

(中時 )