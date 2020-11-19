42歲日本R&B天后米希亞（MISIA／ミーシャ）出道至今有不少名曲，例如〈Everything〉、〈再見你一次〉等，今(19日)日媒報導她在錄影時發生墜馬意外，胸骨嚴重骨折，背骨第6、第7胸椎棘突也受傷，被診斷需要休養6周，而她先前才宣布參加年底的NHK紅白歌合戰，如今是否出席有了變數。

出生在長崎的米希亞從小因為父母耳濡目染喜歡音樂，11歲時就立志要在20歲前出道，1997年她到福岡參加比賽，歌聲立刻得到星探注意，便推薦她到東京發展，隔年發行首張專輯。她走紅後也多次來台獻唱，2年前為歡度出道20周年，更將台灣列為海外巡演的第一站。

米希亞在官網宣告神戶及大阪兩場表演取消。（圖／翻攝自官網www.misia.jp）

米希亞每回來台灣，常在機場被粉絲接機時就展現滿滿的親和力，不僅會對媒體用中文大喊：「我回來了！」，也接下歌迷所準備的卡片與向日葵，親民的她要求也不多，為了護嗓僅對飲食要求不要有蔥蒜等辛香料，以及房間保持溫度26度、濕度60。

今據日媒報導，先前才確認將參加今年紅白歌合戰的米希亞，今在官網發表聲明，透露本月15日在TBS節目《news23》錄影時不慎墜馬，當下送醫，隔天複診發現胸椎骨折，需休息6個星期，原定12月5日和6日在神戶和大阪進行的演出確定取消，會再公開退票方法，至於是否還能參加紅白歌合戰？可能須看恢復狀況而定。

(中時新聞網)