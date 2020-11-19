選妹出身的袁詠儀在1990年參加香港小姐選美，並一舉獲得冠軍以及最上鏡小姐獎，她的盛世美顏令人印象深刻，儘管30年過去了，現年49歲的袁詠儀仍是美女一枚，而袁詠儀近日則被網直擊，和老公張智霖到餐廳吃火鍋，而頂著素顏的袁詠儀美到驚人。

野生張智霖和袁詠儀吃火鍋。（圖／取材自微博）

模範夫妻袁詠儀和張智霖近日現身深圳餐廳吃火鍋，張智霖和頂著素顏的袁詠儀相當親民，大方和店員合照，也讓店員開心在微博曬照並寫下：「Oh my god 上班偶遇智霖哥和靓靓姐來吃火鍋了，他們本人真的很親民，歡迎他們下次再來吃火鍋，很謝謝」。

店員還透露，袁詠儀對她說鼓勵的話，讓她很感動，最後並直呼：「兩位大俠女俠江湖再會」，而頂著素顏的袁詠儀絕美，不只臉蛋零細紋，袁詠儀肌膚光滑細緻，凍齡美貌完全看不出已49歲。

其實，張智霖和袁詠儀結婚19年來，小倆口總是黏踢踢，除了大方同台外，張智霖和袁詠儀也不時捕獲在街頭甜蜜牽手，夫妻互動宛如熱戀情侶，可以說是嫁給愛情。

(中時新聞網)