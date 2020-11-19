美國紐約再度關閉學校，造成美股下跌，台股加權指數19日開在13,775.26點，指數隨即由紅翻黑，權王台積電（2330）也漲多休息，壓抑指數回檔。

紐約市長白思豪宣布公立學校將全面關閉、改為遠距教學，希望能藉此緩下人們染疫的速度，消息傳來，衝擊美國四大指數由紅翻黑，道瓊工業平均指數連續兩個交易日收低。

道瓊工業平均指數11月18日下跌1.16％（344.93點）、收29,438.42點。那斯達克指數下跌0.82％（97.74點）、收11,801.60點。費城導體指數下跌0.72％（18.37點）、收2,530.59點。

群益期貨副總經理范振鴻分析，輝瑞宣布新冠肺炎疫苗最終臨床實驗數據達到95％的有效性、正在向美國FDA申請緊急授權，而且2021第一季改善需要超低溫儲藏及運送問題，但美股仍然不敵紐約關閉學校利空衝擊而下跌，新冠肺炎疫情再次壓抑美股。

美股在疫苗的樂觀消息與真實而且惡化的疫情中拉距，輝瑞與莫德納都將在近期申請緊急授權，因此，即使因為疫情現況嚴峻造成美股的下跌，也僅是短期現象。由於美股連二天下跌，預期台股也將有漲多回檔的可能。

(工商 )