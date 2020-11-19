剛出來工作沒幾年、領著微薄死薪水的上班族，有許多都是「月光族」，畢竟在都會區生活，要顧好吃住等基本條件，已經竭盡所能，沒想到還是有人能年紀輕輕就攢到錢買房，知名製作人梁赫群就在節目上透露，自己當基層時靠著空白收據，年僅30歲就買了屬於自己的房子。

梁赫群其實是星二代，爸爸是資深演員兼導演梁修身，梁赫群跟弟弟梁正群都在圈內發展，弟弟當演員，他則成了知名節目製作人，如今還轉換跑道當主持人，他近日作客《11點熱吵店》節目，被「前輩」沈玉琳爆料他超會省，省到還在當基層拿月薪23K時，年僅30歲就買房子。

梁赫群被沈玉琳爆料是省錢教主，有個眾人皆知的怪癖就是「出門不帶錢包」，梁赫群欣然承認，還說是因為「沒有花錢的地方啊」，他表示自己入行從小基層出身，一開始就是月領23K，而他很驕傲自己住台北卻可以一毛都不花，因為當年經濟跟娛樂圈還很蓬勃發展，他出門只記一個東西，就是公司的統一編號，靠著就能過活。

梁赫群透露，自己剛入行時的師父，靠這些投機的技巧，才工作3個月就換新車，他也被傳授了擔任執行製作的「心法」，那就是不管訂便當還是借道具，找會給空白支票的訂購，例如便當預算一個給80元，他就訂60的，但收據還是填80元，差額就能收自己口袋，連買阿妹最新專輯，都是靠便利商店發票不打品項這個特質，買了CD但報公帳，就這樣攢錢攢到30歲就買房，沈玉琳也說人世間似乎沒有不A錢的執行製作，而且老闆其實都知道你在A，但他不在乎，「因為老闆也是這樣A出來的」。

(中時新聞網)