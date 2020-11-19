達方(8163)深耕綠能產業進入收割期，且遠距生活需求依舊強勁，讓達方明年營運看好，達方董事長蘇開建表示，明年電動自行車及電池相關產品出貨可望強勁成長，帶動綠能相關業務佔比拉升至30%，且鍵盤能見度達明年上半年，預估明年合併營收及獲利均可望比今年好。

全球新冠肺炎疫情自年初燒到年尾蔓延，防疫帶旺自行車及電動自行車需求，達方長期深耕歐洲及日本電動自行車市場，讓公司順利搭上此次歐洲及日本電動自行車高成長，關鍵零組件—電池更接獲歐洲電動自行車大廠電池長期訂單及大陸電池訂單，帶動公司今年綠能產品營收大躍進。

除電動自行車相關業務高成長，新冠肺炎疫情下居家辦公、線上教育成為常態，帶動NB鍵盤出貨暢旺，達方在兩大主力事業挹注下，第3季營收61.11億元，為近8年單季新高，稅後盈餘2.82億元，季增13.6%，為7季高點，單季每股盈餘1.01元，累計今年前3季稅後盈餘6.3億元，每股盈餘2.25元，由於電動自行車及NB相關需求依舊強勁，達方第4季營運可望維持高檔，法人預估，達方今年每股盈餘可望挑戰3.2元以上。

就各產品來看，目前鍵盤等IT業務佔達方營收逾60%、被動元件約佔逾15%、綠能營收占比逾20%；隨著電池及電動組裝事業強勁成長，明年達方綠能相關業務占比有望拉高至30%。

展望明年，蘇開建表示，鍵盤業務能見度已達明年上半年，不過由於以教育市場為主，平均單價低，估計明年整體鍵盤營收將與今年差不多，歐洲德國等電動自行車需求強勁，在電池及電動自行車需求強勁，鍵盤事業持穩，加上被動元件明年第2季後可望展現調整成果，明年營收可望年成長15%，獲利亦會比今年好。

為因應客戶需求，達方旗下世同組裝業務不僅在歐洲擴增產能，也在越南建新廠，估計明年底年產能達60萬至100萬台。

(時報資訊)