輝達（Nvidia Corp）上季營收獲利同創歷史新高，且因為看好其遊戲設備與數據中心的繪圖晶片需求強勁，第四財季整體營收預測優於市場預期，惟財務長警告第四財季數據中心晶片營收將略為下滑，受此影響，周三盤後股價下挫近3%。

輝達預估本季營收為48億美元加減2%，高於分析師預測均值44.2億美元。此外，輝達預計在2022年第一季完成安謀（ARM）收購案。

輝達第三財季（截至10月25日）營收獲利均創下歷史新高，其營收年增57%，為47.3億美元，優於市場預估的44.1億美元。經調整後每股盈餘為2.91美元，優於市場預估的2.57美元。

第三財季運算與網路部門營收年增146%，為19.4億美元。

遊戲晶片事業營收年增37%，為22.7億美元，優於市場預估的20.6億美元。惟財務長克雷斯（Colette Kress）表示，整體產業的產能吃緊，意味著輝達最新遊戲晶片產品的供應，可能要數個月才能趕上需求。

除了高階遊戲設備之外，輝達的繪圖晶片亦用於數據中心，以加快圖像識別等人工智慧工作的運算速度，該事業亦助輝達在今年早些時候超越英特爾的市值。

輝達數據中心部門營收年增162%，達到19億美元，優於市場預估的18.4億美元。惟在財務長克雷斯於電話法說會上稱本季數據中心營收將下滑後，輝達股價走跌。

輝達對此表示，去年收購的以色列網路晶片公司Mellanox在第三季貢獻約三分之一的數據中心事業營收，但其中部分增長來自於對一家未指明之中國客戶的銷售，然而這樣的情形不會在第四財季重現。

今年9月美國政府對華為技術祭出新限制，無限期禁止該中國公司向美國公司採購晶片，促使華為大舉備貨。

輝達執行長黃仁勳未指明這家在第三季異常大規模採購的中國客戶，僅表示未來該客戶恢復採購沒有任何法律障礙。他在接受路透社訪問時表示，這與監管問題無關。

(時報資訊)