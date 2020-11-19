疫苗捷報，周三美國原油期貨漲近1%；美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至11月13日當周，原油庫存增加77萬桶，低於分析師原先預估之增加170萬桶。最大出口國沙烏地阿拉伯則公開呼籲，產油國聯盟(OPEC+)應重視能源需求疲弱的問題，這為2021年延續減產計畫提供可能。

此外，美國製藥廠輝瑞(PFE-US)及德國BioNTech(BNTX-US)共同研發之新冠疫苗，經最後試驗階段證實有效率達到95%，並預告下個月將可拿到美國與歐洲的緊急授權使用，激勵市場信心；其中美國原油漲幅0.9%，倫敦原油漲幅1.4%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲0.39美元，報每桶41.82美元；12月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.26美元；12月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.16美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲0.59美元，報每桶44.34美元。(商品行情網)

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