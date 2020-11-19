今年9月爆發「保全界李宗瑞」誘拐高雄少女事件，引發全國關注，幸好少女最後平安救出。新北市日前也發生少女失蹤事件，一名14歲國中女逛新北耶誕城後失蹤4天，父母除報警也在網路發文協尋。警方昨（18日）找到少女，將她帶走的竟是16歲男網友。

高雄少女透過網路認識「保全界李宗瑞」而遭誘拐，少女手機還被人拿走在北部各地遊走，干擾警方辦案。這回新北少女失蹤的關鍵也是網友與手機。

一名14歲國中少女14日去新北耶誕城後就沒回家，因手機被學校沒收，音訊全無，父母著急報案，並查看少女臉書通訊尋找線索。據《三立新聞》報導，少女父母發現女兒暗藏另一支手機，且曾與一名男網友聯絡，要求對方來接她。

警方調閱上百支監視器，發現一台可疑機車，後座疑似載著少女，18日晚間尋獲少女及將她載走的16歲少年。少女表示因回家超過門禁時間被鎖在門外，才會找男網友來接她。不過16歲男網友將少女帶走恐涉及略誘罪，兩人訊後已被家屬帶回。

(中時新聞網)